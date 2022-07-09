Wimbledon’da final zamanı

Tenisin en prestijli turnuvası Wimbledon'da bugün gözler tek kadınlar finaline çevrilecek. Kariyerlerinde ilk kez Grand Slam yarı finali oynayan Kazak tenisçi Elena Rybakina ve Tunus doğumlu Ons Jabeur adlarını finale yazdırmayı başarırken şampiyonun kim olacağı merak ediliyor. Saat 16.00'da başlayacak Elena Rybakina-Ons Jabeur finali TRT Spor ve S Sport'ta naklen yayınlanacak. Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, bir Grand Slam turnuvasında final gören ilk Arap tenisçi oldu. Müslüman tenisçi, WTA dünya sıralamasında 2. basamağa kadar yükseldi. Wimbledon'da elde edeceği şampiyonluk Ons Jabeur'u 1 numaraya taşıyabilir. Jabeur, dünya 103 numarası Alman Tatjana Maria'yı 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek turnuvada adını finale yazdırdı. 17 numaralı Elena Rybakina ise Simona Halep'i 1 saat 15 dakikalık mücadelenin ardından 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Cameron Norrie'yi 3-1 mağlup eden Novak Djokovic finale yükseldi. 2 saat 34 dakika süren maçta ilk seti 6-2 kaybeden Djokovic, sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 alarak turnuvada adını 8. kez finale yazdırdı. Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket, yarın oynanacak tek erkekler finalinde dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios ile karşılaşacak. Grand slam turnuvalarında 32. kez final bileti alan Djokovic, bu alanda İsviçreli Roger Federer (31) ve İspanyol Rafael Nadal'ı (30) geride bırakarak zirveye yerleşti. Wimbledon'da son mağlubiyetini 2017'de alan 35 yaşındaki Djokovic, kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayacak 27 yaşındaki Kyrgios ile daha önce iki kez maç yaptı. İkisi de 2017 yılında sert kortta oynanan karşılaşmalardan Avustralyalı tenisçi 2-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.