Nazilli’den stopere Hakkı Can hamlesi

2. Lig ekipleriden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadrosunu 6 isimle takviye eden Naz-Naz, bombaları üst üste patlatıyor. Son olarak Çorum FK'da forma giyen stoper Hakkı Can Aksu ile temas halinde olan siyah-beyazlı ekip, yetenekli futbolcunun işini bitirmek üzere. Koray Baykara'nın yerini doldurmak için 26 yaşındaki savunmacıyla görüşme gerçekleştiren yönetim, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Futbola Milasspor altyapısında başlayan Hakkı Can, Fethiyespor'da profesyonel oldu. Ardından Sakaryaspor'a transfer olan yetenekli futbolcu, Kastamonuspor, Karacabey ve son olarak Çorum FK'da forma giydi. Aksu bir dönem U-23 Milli Takım formasını da terletti, kariyerinde 125 maça çıktı, 2 gol attı.



■ İHSAN KARATAŞ

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