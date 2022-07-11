F1’de zafer Leclerc’in

Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si dün heyecanlı anlara sahne oldu. Son turlarına kadar nefes kesen yarışı, Ferrari'nin Monacolu sürücüsü Charles Leclerc yaşadığı sorunlara rağmen kazanmayı başardı. Geçtiğimiz gün düzenlenen sprint yarışını kazanan Max Verstappen, yarışa pole pozisyonundan başlarken, Leclerc ise 2. sıradan start aldı.



ÜÇ KEZ GEÇMEYİ BAŞARDI

Monacolu sürücü adeta strateji savaşının yaşandığı yarışta Hollandalı sürücüyü pist üstünde 3 kez geçmeyi başardı. Leclerc aynı zamanda yarışın son turlarında gaz pedalında da sorunlar yaşadı ancak damalı bayrağı ilk sırada geçti. Şampiyona lideri Max Verstappen takımının evinde 2. sırada yarışı tamamlarken, Mercedes'ten ünlü pilot Lewis Hamilton ise podyumun son basamağını tamamladı.

SAİNZ'İN ARACI ALEV ALDI

57. turda Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın aracında sorun oluştu. Yavaşlamak zorunda kalan Sainz'ın aracı alev alınca podyuma veda etti.