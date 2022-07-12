Altınordu’da hedef Atalay

Spor Toto 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Altınordu, bir yandan da takviye çalışmalarına devam ediyor. Dış transferde Akhisarspor'dan golcü Bertuğ Bayar ve Trabzonspor'dan sol kanat Safa Kınalı ile anlaşan İzmir temsilcisi, Galatasaray'dan Atalay Babacan'a da kanca attı. Sarıkırmızılılarda kamp kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımdan ayrılması gündeme gelirken, İzmir temsilcisinin transfer için devreye girdiği iddia edildi.



SÜPER LİG SEVİNCİ YAŞADI

Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına transfer olan genç futbolcu Aslan'da A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılarla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Atalay, daha önce Adanaspor'da da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ümraniyespor'a kiralanan Atalay Babacan, 1. Lig'de yedi karşılaşmada görev alıp, Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.



TUĞBEY DE KAÇTI

Bu arada Altınordu dış transferde talip olduğu Tuğbey Akgün'ü de elinden kaçırdı. Bursaspor'la sözleşmesini fesheden 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Konyaspor ile sözleşme imzaladı. Genç yıldız adayının tercihi Süper Lig oldu.

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