Ve Mesut Özil gitti

Fenerbahçe'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte geçen sezon teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı sorun sebebiyle kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un da oynatmaya sıcak bakmadığı yıldız oyuncu sık sık kariyerini sarı-lacivertli ekipte tamamlamak istediğini dile getirse de bu isteği gerçekleşmedi. Mesut Haziran sonunda yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var" demişti. Böylelikle 2021'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncunun sarı-lacivertli ekipteki macerası kısa sürdü. Mesut'un Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e yakın olduğu iddia edilirken İstanbul ekibi olmazsa Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'e de gidebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıkan Mesut Özil 9 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.

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