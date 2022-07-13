  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kerem ile Van Aanholt antrenmanda kavga etti

Kerem ile Van Aanholt antrenmanda kavga etti

13.7.2022

Kerem ile Van Aanholt antrenmanda kavga etti
Avusturya'da yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sabah antrenmanında Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında gerginlik yaşandı. Sert müdahale nedeniyle çıkan tartışmada ikiliye arkadaşları müdahale edip oyuncuları ayırdı. Arkadaşları özellikle Van Aanholt'u güçlükle sakinleştirdi. Basın mensupları, bu tartışmayı antrenmanın basına kapandığı sırada sahadan ayrılırken fark etti. Öte yandan Kerem, yaptığı açıklamada futbol içinde olabilecek bir tartışma yaşandığını ve basında lanse edildiği gibi bir kavga ortamının yaşanmadığını belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA