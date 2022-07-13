Kerem ile Van Aanholt antrenmanda kavga etti

Avusturya'da yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sabah antrenmanında Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında gerginlik yaşandı. Sert müdahale nedeniyle çıkan tartışmada ikiliye arkadaşları müdahale edip oyuncuları ayırdı. Arkadaşları özellikle Van Aanholt'u güçlükle sakinleştirdi. Basın mensupları, bu tartışmayı antrenmanın basına kapandığı sırada sahadan ayrılırken fark etti. Öte yandan Kerem, yaptığı açıklamada futbol içinde olabilecek bir tartışma yaşandığını ve basında lanse edildiği gibi bir kavga ortamının yaşanmadığını belirtti.

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