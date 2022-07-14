Buca’da yaprak dökümü

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Bucaspor 1928'de ayrılıklar sürüyor. İzmir temsilcisinde teknik direktör Cihan Erdil, Amed Sportif'e giden Gökhan Köseoğlu ve sözleşmesi feshedilen Murat Demir'in ardından Osman Işıklı da takımdan ayrıldı. Batman Petrolspor ile anlaşan 26 yaşındaki ön libero önümüzdeki sezon Güneydoğu Anadolu ekibinde forma giyecek. Geçtiğimiz sezon Nisan ayında kadro dışı bırakılan beş isimden biri olan Osman, dört sezondur sarı-lacivertli formayı giyerken, geride kalan sezonda 27 karşılaşmada görev yaptı. Kadrosunu iki futbolcu ile güçlendiren Bucaspor 1928'de takviyelerin devam edeceği, giden isimlerin yerlerinin doldurulacağı ifade edildi. ■ BERKE ÖZBAY

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