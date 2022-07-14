Fırtına stoper avında

Denswil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde gündem ise stoper transferi. Fırtına'nın transfer listesinde yer alan yeni isimlerin ise Alman ekibi Hoffenheim forması giyen Avusturyalı stoper Stefan Posch ile geçtiğimiz sezon Hoffenheim forması giyen ancak şu an serbest statüde bulunan Florian Grillitsch olduğu öğrenildi. Orijinal mevkii ön libero olan ama stoper olarak da oynayabilen Grillitsch ile uzun zamandır temaslar sürüyor. İki futbolcunun kulübün şartlarına uygun rakamlara mal edilebilirse alınabileceği dile getiriliyor. Posch Avusturya Milli Takımı forması ile 16 maça çıktı ve fileleri 1 kez sarstı.

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