Menemen’de Abdullah da gitti

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'dan giden gidene. İkinci lig statüsü gereği yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran, kiralık futbolcularıyla da vedalaşan İzmir ekibinde Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroda yer alan Abdullah Aydın da İstanbul'a gitti. Kiralık sözleşmesi sürmesine rağmen İstanbul ekibine dönen 21 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 31 maça çıkmış, rakip ağları 1 kez sarsarken, yaptığı 10 asistle dikkatleri çekmişti. Attığı 17 gol ile 1. Lig gol krallığı tacını takan Ahmet Sagat ile Menemen ekibinde skora en fazla katkı veren ikinci isim olan gurbetçi futbolcu, Fransa ekibi Concarneau altyapısından yetişmiş, 2020 yılında Beşiktaş'a transfer olmuş, ardından Altay'da kiralık olarak forma giymişti.

YILDIZLAR BİR BİR AYRILDI

KADROSUNDAKİ Ahmet Sagat, Cem Çelik, Sinan Akgöl ve Abdullah Aydın gibi isimleri elinde tutamayan İzmir ekibi dün sezonun ilk çalışmasını altyapı ağırlıklı bir kadro ve altyapı hocalarıyla yaparak taraftarlarının aklında soru işareti bıraktı. ■ BERKE ÖZBAY