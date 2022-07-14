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Haberler Spor Orta sahaya Viking hamlesi

Orta sahaya Viking hamlesi

G.Saray Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ın 28 yaşındaki Norveçli oyuncusu Fredrik Midtsjö’yü kadrosuna katmak istiyor

14.7.2022

Orta sahaya Viking hamlesi

Geçen sezon orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu sene işi sıkı tutuyor. Porto'dan Sergio Oliveira hamlesi ile önemli bir transfere imza atan sarı-kırmızıların yeni orta saha hedefi de ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmak istiyor. Orta alanda 6 ve 8 numara olarak oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun, Alkmaar ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Norveçli başarılı futbolcu, geçen sezon Hollanda temsilcisi- AZ Alkmaar'da toplam 41 karşılaşmada sahaya çıkarken gol atma başarısı gösteremedi ve 6 asist yaptı. Fredrik Midtsjö 2017 yılında 2.2 milyon Euro karşılığında ülkesinin takımlarından Rosenborg'dan Alkmaar'a transfer olmuştu.

YENİ ROTA NELSSON
G.SARAY'DAN Marcao'yu renklerine bağlayan Sevilla'nın Victor Nelsson için de devrede olduğu iddia edildi. İspanyol kulübünün Nelsson için de resmi adımları atması bekleniyor. Sezon başında 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekti.

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