Trabzon’da rota Murillo

Trabzonspor'da stoper arayışları hızlandı. Kadrosuna kaliteli bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor'un listesine yeni bir isim eklendi. Manchester United'dan Axel Tuanzebe, Leicester City'den Jannik Vestergaard ve Strasbourg'dan Alexander Djiku'yla ilgilenen Karadeniz ekibinin yeni rotası Çizme oldu. Bordo-mavili kurmaylar, İtalya'ya çıkarma yaptı ve bonservisi Sampdoria'da olan Kolombiyalı stoper Jeison Murillo'nun peşine düştü. Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre, son 1.5 sezonu Celta Vigo'da geçiren 30 yaşındaki stoperin de Trabzonspor'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.



KARİYERİNDE 301 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'un üç isimden yüksek bonservis bedellerinin olması nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi. Fırtına bu nedenle Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek Murillo'yu cüzzi bir bonservis bedeliyle kadroya katacak. Deportivo Cali, Depor Aguablanca, Granada, Cadiz, Las Palmas, Inter, Valencia, Barcelona, Sampdoria, Celta Vigo formalarını giyen Murillo, kariyerinde 301 maça çıktı, 14 gol attı, 4 de asist yaptı.





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