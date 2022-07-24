Galatasaray’dan transfer atağı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak hücuma Benfica'dan Haris Seferoviç'i transfer eden Cim-Bom, golcü oyuncunun yanına bir isim daha transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Celta Vigo forması giyen İspanyol kanat oyuncusu Nolito ve Alman ekibi Frankfurt'ta forma giyen Milli oyuncu Ali Akman'ı transfer etmek istiyor.

La Grada'nın haberine göre, Celta Vigo ile sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir kontrat yapmayan Nolito'nun başka birçok talibi var. Bunlar arasında AEK, Almeria, Cadiz, Espanyol, Mallorca, Olympiacos, Panathinaikos gibi takımlar yer alırken Türkiye'den ise Galatasaray'ın kendisiyle ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

ÜÇÜNCÜ AKMAN OLACAK

Galatasaray, Ali Akman için de Frankfurt'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Ali Akman'la görüşmeler sonrasında tüm şartlarda anlaşma sağlandı. İki takım arasındaki sözleşme detayları ise halen görüşülüyor. Galatasaray'ın eski oyuncu Ayhan Akman'ın iki oğlu Hamza Akman ve Efe Akman Galatasaray forması giyiyor. Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ın takıma katılmasından sonra G.Saray'da Akman ailesinden 3 oyuncu forma giymiş olacak.