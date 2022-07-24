Manisa FK’da işlem tamam

Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Angers'ın Fildişili stoperi Ismael Traore ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlı yönetim daha önce ülkemizde Menemenspor'da oynayan ve şu anda serbest statüde olan Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Luzern ve Termalica takımlarında görev yaptı, toplam 17 maçta oynarken 1 de asist yaptı.

'HEDEFİ OLAN BİR TAKIMA GELDİM'

Duygularını ifade eden Domgjoni, "Hedefi Süper Lig olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Daha önce de Türkiye'de oynamıştım ve başarılı olmak için yine buradayım. İnşallah hep birlikte hedefimiz olan Süper Lig'e çıkacağız" dedi. Yönetici Ahmet Karadağ ise, "Transferde sabırlı ve doğru adımlar atmak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. Domgjoni, daha önce bu ligde oynamış bir oyuncu. Takımımıza önemli katkılar sağlayacak" şeklinde konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK