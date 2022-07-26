Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz semineri, Bolu'da başladı. Seminerin açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve hakemler katıldı. Seminerin açılış töreninde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz. Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye girecek. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi, UEFA'nın uyguladığıyla aynı olacak.

VAR VE SAHA HAKEMLERİ AYRILDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Türk futbolunun tartışmaların odağında kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Prensip olarak yabancı hakem getirme taraftarı değiliz. Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız. VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık."