Bir güzel haber de Konya’dan

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx

KONYASPOR: Sehic xx, Cebrail xx, Adil xx, Calvo xx (Kahraman dk. 70 xx), Guilherme xx (Yasir dk. 46 xx), Hadziahmetovic xxx (Pavicic dk. 46 xx), Muric xxx, Çekiçi xx, Rahmanovic xx (Muhammet dk. 60 xx), Bytyqi xxx (Amilton dk. 60 xx), Cikalleshi xx

Yedekler: Erhan, Mehmet, Soner, Ahmet, Adem, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

BATE BORİSOV: Kudravets xx, Nechaev x (Oreshkevich dk. 46), Filipovic xx, Bordachev xx, Malkevich xx, Dragun xx (Sazontchik dk. 61), Bocherov x (Bane dk. 51 xx), Gromyko xx, Bassmertny xx, Milic x (Dostanic dk. 61 xx), Vasilevich x (Sotkinov dk. 66 xx)

Yedekler: Dergachev, Nekrasau, Zhulpa, Frantsuzov, Melko, Sharkovskiy, Shumanskiy

Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov

Goller: Rahmanovic (dk. 37), Calvo (dk. 43) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Cikalleshi (dk. 73) (Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u, 3-0 mağlup eden Konyaspor, sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 37'nci dakikada Rahmanovic ve 43'üncü dakikada Calvo kaydetti.

12'nci dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında top kale direğinin dibinden auta çıktı.



18'inci dakikada Çekici'nin pasıyla ceza sahası dışında topla bululan Hadziahmetovic'in sert şutunda, kaleci Kudravets, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.



30'uncu dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Muric'in şutunda top kaleci Kudravest'ten döndü. Penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Çekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.



37'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Muric'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



43'üncü dakika Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ön direkte Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Muric ortasını yaptı. Ön direkte Cebrail'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Kudravest topu kornere çeldi.



70'nci dakikada Amilton'un pasıyla topla buluşan Muhammet Demir, ceza sahası yayına kadar ilerleyip, şutunu çekti. Kaleci Kudravest gole izin vermedi.



73'üncü dakikada Konyaspor 10 kişi kaldı. Hakem Novak Simovic, Cikalleshi'yi Gromyko'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.