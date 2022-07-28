Bodrumspor’a Faslı on numara

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Muğla temsilcisinin gündemine Adem Ljajic'in ardından son olarak Ankaragücü'nde forma giyen Aatıf Chahechouhe'yu da aldığı öğrenildi. Son olarak Göztepe'de forma giyen yıldız golcü Adis Jahovic'i alarak kulüp tarihindeki ilk yabancı transferini yapan yeşil-beyazlılar, şimdi de Ankaragücü'nden ayrılan Aatıf'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Aatıf'la görüşmelerin olumlu ilerlediği ve imzanın yakın olduğu öğrenildi.

DENEYİMLİ YILDIZ

Faslı on numara kariyerinde daha önce Fransız ekibi Nancy, Bulgaristan ekibi Chernomorets, Sivasspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Karagümrük ve BB Erzurumspor formalarını da giydi.

ÖNEMLİ TAKVİYELER

Ege ekibi kadrosunu geride kalan süreçte Altınordu ile yollarını ayıran 32 yaşındaki orta saha Recep Aydın, 1461 Trabzon'dan 26 yaşındaki stoper Ali Aytemur, Artvin Hopa'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Osman Kocaağa, Antalyaspor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy, Yeni Malatyaspor'dan 34 yaşındaki forvet Kenan Özer, Hatayspor'dan 25 yaşındaki savunmacı Abdurrahman Canlı, Trabzonspor'dan 22 yaşındaki forvet Koray'la güçlendirerek önemli hamleler yapmıştı. ■ BERKE ÖZBAY