Haberler Spor Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti (Video)

Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti (Video)

Şampiyonlar ligi 1. Ön Eleme maçında 0-0'lık golsüz beraberlikle bitiren ve 2. Ön Eleme turuna geçerek rövanş turu maçındaki temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam Ülker Stadında Dinamo Kiev'i konuk etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı rövanş turunun ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında 1-1'lik beraberlikle birlikte uzatmalara giden maçta Ukrayna takımından 114. Dakikada gelen golle birlikte skoru 2-1 yaparak rövanş turunun galibi oldu. Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Vitaliy Buyalski ve Oleksandr Karavayev attı. Fenerbahçe'nin tek golü ise 88'de Attila Szalai'den geldi. İşte tüm detaylarıyla birlikte Fenerbahçe- Dinamo Kiev maç özeti…