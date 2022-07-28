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Haberler Spor Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti (Video)

Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti (Video)

Şampiyonlar ligi 1. Ön Eleme maçında 0-0'lık golsüz beraberlikle bitiren ve 2. Ön Eleme turuna geçerek rövanş turu maçındaki temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam Ülker Stadında Dinamo Kiev'i konuk etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı rövanş turunun ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında 1-1'lik beraberlikle birlikte uzatmalara giden maçta Ukrayna takımından 114. Dakikada gelen golle birlikte skoru 2-1 yaparak rövanş turunun galibi oldu. Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Vitaliy Buyalski ve Oleksandr Karavayev attı. Fenerbahçe'nin tek golü ise 88'de Attila Szalai'den geldi. İşte tüm detaylarıyla birlikte Fenerbahçe- Dinamo Kiev maç özeti…

28.07.2022, 14:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022, 14:02

UEFA Şampiyonlar Ligi için Fenerbahçe- Dinamo Kiev arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı 2. Ön Eleme turunda uzatmalara giden maçta Ukrayna ekibi 114. dakikada attığı golle birlikte skoru 2-1 yaparak rövanş maçını kazandı.

Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti Video

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti.

Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti Video

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı da 1-1 sona erince maç uzatmalara gitti. Ukrayna ekibi 114. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı ve maçı kazandı. Maça dair her şey haberimizin detayında...

Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti Video

Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Vitaliy Buyalski ve Oleksandr Karavayev attı. Fenerbahçe'nin tek golü ise 88'de Attila Szalai'den geldi.

Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti Video

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 53'de ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler birçok gol pozisyonundan yararlanamazken 70'de de Valencia ile penaltıyı gole çeviremedi.

Fenerbahçe- Dinamo Kiev 2. Ön Eleme maç özeti Video

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV (1-2) MAÇ ÖZETİ | 2022-23 ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURU

İşte tüm detaylarıyla Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının özeti...

Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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