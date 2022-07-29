Denizli’de yağlı güreş heyecanı

Denizli'de geçtiğimiz yıl Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen ve büyük beğeni toplayan, meraklıların sabırsızlıkla beklediği yağlı güreşler, bu yıl 31 Temmuz'da Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde Denizli Yağlı Güreşleri adıyla düzenlenecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliği ile 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın katılımıyla bu pazar günü düzenlenecek olan güreşlerde heyecan had safhada olacak. Denizli'nin beklediği dev organizasyona sayılı günler kala heyecan dorukta. Ata sporu yağlı güreşin en iyilerinin kıran kırana mücadele edeceği yağlı pehlivan güreşleri 31 Temmuz Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) saat 11.00'de başlayacak, gün boyu devam edecek.

EN İYİLER ÇAYIRA ÇIKIYOR

PAMUKKALE Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri yağlı güreşlerin bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile dev bir organizasyona dönüştürdüklerini ifade ederek, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl ki başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in de yer alacağı 'Denizli Yağlı Güreşleri'ne İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş gibi 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan katılacak" dedi.

BAŞKANLARDAN DAVET

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ücretsiz gerçekleştirilecek "Denizli Yağlı Güreşleri" organizasyonuna tüm hemşehrilerini davet etti. Geleneksel spor dallarından olan yağlı güreşi Denizli'de güreşseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ücretsiz olan dev organizasyona tüm Denizli halkını beklediklerini söylediler. ■ SEBAHATTİN ALP