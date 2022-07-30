Spor Toto Süper Lig'de transferin hızlı ekibi Fenerbahçe'de yabancı krizi patlak verdi. Sarılacivertli ekipte büyük bir kriz kapıya dayandı. Önceki gün Marsilya'dan Kim Min Jae'nin yerine transfer edilen Brezilyalı Luan Peres'in gelmesiyle beraber Kanarya'daki yabancı sayısı 21'e yükseldi. Sarı-lacivertli yönetimin yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle transfer döneminin sonuna kadar tam yedi isimle yollarını kesin olarak ayırması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte, krizi çözmek için hamle planlanırken takımdan gönderilecek isimler de netleşti. Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Samatta, Mergim Berisha, Max Meyer, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Marcel Tisserand ve Filip Novak gibi yıldızlar kesin olarak ayrılacak.



YOL AYRIMINDA

Ayrıca yapılması planlanan forvet ve sol bek transferlerinin ardından da Dimitrios Pelkas'ın takımdan gönderileceği öğrenildi. Bu durumda bir yabancı futbolcunun sözleşmesinden de çıkılması gerekecek. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Peres'in yanı sıra Willian Arao, Bruma, Joao Pedro, Joshua King, Lincoln'ü transfer etmişti.

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