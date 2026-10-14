İzmir'de Levent Üzümcü ve 9 kişinin istifasının ardından devasa maaşlar çıktı

Elbette tiyatro faaliyetini yalnızca oyun sayısıyla ölçmek doğru değil. Nitelikli bir oyun, bazen onlarca gösteriden daha kalıcı bir iz bırakabilir. Ancak şunları da sormak lazım. Bu dönemde ne kadar bütçe kullanıldı? Oyun başına maliyet neydi? Seyirci sayısını artırmak için hangi çalışmalar yapıldı? İzmir'in farklı ilçelerine ulaşmak, gençleri tiyatroyla buluşturmak için hangi projeler hayata geçirildi? Harcanan paranın karşılığında İzmir'in kültür hayatına ne katıldı?

Diğer yandan istifa edenler arasında yer alan şair Haydar Ergülen'in direktörlüğünü üstlendiği İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali'nin belediyenin Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi de ayrıca açıklığa kavuşturulması gereken bir konu. Festivalin idari yapısı, direktörlük görevinin kapsamı, ücretlendirme biçimi ve belediye personelinin sorumlulukları kamuoyuna açıkça anlatılmalı.

Halk da, "Şehirde bir tane alt geçit yok, asfalt atılmış yol yok ama maşallah şehir tiyatroları, uluslararası edebiyat bilmemneleri gırla akıyor. Bu belediye bizimle dalga mı geçiyor?" diye tepkisini göstermişti. "Şehir pislik içindeyken halkçılık edebiyatı yapan bu marjinal solcular paraları yesin diye dandik kadrolar yaratılmış." yorumları da gözüme çarpanlardan. Hatta "Makamı arpalık gibi kullanıp yatarak maaş alamayacaklarını anlayanların memlekete yaptıkları en faydalı iş" diyerek bu istifalar sanat bekleyenleri memnun etmiş.