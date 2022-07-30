Filenin Sultanları hazırlıklara başladı

HOLLANDA ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın hazırlıklarına başladı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda çalışmalarını başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde sürdüren Filenin Sultanları'nın 18 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor: Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu, Yaprak Erkek, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Ayçin Akyol, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar. Milliler, 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde Amerika'da, ABD ile ikili kamp yapacak ve hazırlık maçları oynayacak.

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