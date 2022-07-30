Kara Kartal’ın rotası Arjanti

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda zirveyi gözüne kestiren Beşiktaş aradığı sol beki Arjantin'de buldu. Siyah-beyazlı yöneticiler, genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olmasının ardından sol bek mevkiinde arayışlarına hız verirken gündemine Arjantinli Enzo Diaz'ı aldı. Arjantinli gazeteci Luis Merlo'nun haberine göre; İstanbul ekibinin yönetimi Arjantin'in Talleres takımında forma giyen 26 yaşındaki Enzo Diaz için resmi bir teklifte bulundu.



TEKLİF 2 MİLYON EURO

İddiaya göre; Beşiktaş, 2018'den bu yana Talleres forması giyen ve sözleşmesi 2024 Aralık ayı sonunda bitecek olan Diaz için 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Kartal, 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Kara Kartal, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığının ardından sol bek rotasyonunda tek kalan Umut Meraş'ın yanına takviye yapmak için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.





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