  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kara Kartal’ın rotası Arjanti

Kara Kartal’ın rotası Arjanti

Rıdvan Yılmaz’ı Rangers’a satan Beşiktaş sol bek takviyesi için Talleres’ten Enzo Diaz’a kanca attı

30.7.2022

Kara Kartal’ın rotası Arjanti
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda zirveyi gözüne kestiren Beşiktaş aradığı sol beki Arjantin'de buldu. Siyah-beyazlı yöneticiler, genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olmasının ardından sol bek mevkiinde arayışlarına hız verirken gündemine Arjantinli Enzo Diaz'ı aldı. Arjantinli gazeteci Luis Merlo'nun haberine göre; İstanbul ekibinin yönetimi Arjantin'in Talleres takımında forma giyen 26 yaşındaki Enzo Diaz için resmi bir teklifte bulundu.

TEKLİF 2 MİLYON EURO
İddiaya göre; Beşiktaş, 2018'den bu yana Talleres forması giyen ve sözleşmesi 2024 Aralık ayı sonunda bitecek olan Diaz için 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Kartal, 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Kara Kartal, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığının ardından sol bek rotasyonunda tek kalan Umut Meraş'ın yanına takviye yapmak için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA