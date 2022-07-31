Denizli'de yağlı güreş heyecanı yaşanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Denizli'nin beklediği dev organizasyon bugün saat 11.00'de başlayacak ve gün boyu devam edecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleşecek Denizli Yağlı Güreşleri'nde 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan er meydanına çıkacak.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri yağlı güreşleri bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile dev bir organizasyona dönüştürdüklerini ifade ederek, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl ki başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in de yer alacağı 'Denizli Yağlı Güreşleri'ne İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur

ve Mustafa Taş gibi 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan katılacak" diye konuştu.

BASKANLARDAN SÖLENE DAVET

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek "Denizli Yağlı Güreşleri" organizasyonuna tüm hemşehrilerini davet etti.

Geleneksel spor dallarından olan yağlı güreşi Denizli'de güreş severlerle buluşturacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ücretsiz olan dev organizasyona tüm Denizli halkını beklediklerini söylediler ■ SEBAHATTİN ALP