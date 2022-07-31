Süper Trabzonspor

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 37.dakikada Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Cornelius'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 51'de Visca, son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Kaleci Ali Şaşal'ın meşin yuvarlağı sektirmesi sonucunda topu önünde bulan Cornelius dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 64'te Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin önünde topla buluşan Trezeguet'nin döner dönmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sağ kanada doğru açılan meşin yuvarlağı iyi takip eden Larsen'in ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 3-0.

FIRTINA İKİ KEZ PENALTI ATIŞI KAZANDI

74'te Kouassi, Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 76'da Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 4-0. 90+3'te Kouassi, Ziya'nın müdahalesi ile yerde kaldı önce oyunu devam ettiren Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi. 90+4'te Emrehan'ın kullandığı penaltıda kaleci Ali Şaşal köşeyi tahmin ederek gole izin vermedi. Mücadele Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇIN ADAMI CORNELİUS

TURKCELL Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu, bordo-mavili takımın ilk iki golünü atan Andreas Cornelius seçildi. Turkcell Süper Kupa finalinin en iyi oyuncusu, BİP üzerinden belirlendi. Karşılaşmanın son dakikalarından kupa seremonisine kadar süren canlı oylamada, BİP kullanıcıları 'Turkcell Süper Kupa' kanalından canlı oylamada belirlenen 6 aday arasından en iyi oyuncuyu belirledi. Maçta 2 gole imza atan Andreas Cornelius maçın oyuncusu seçildi. Danimarkalı golcü ödülü aldıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.

AVCI KUPA CANAVARI OLDU

TRABZONSPOR'DA 1.5 senedir görev yapan teknik direktör Abdullah Avcı, bu sürede toplam 3 kupa kazandı. Göreve geldiği sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlayan başarılı teknik adam, geçen yıl Süper Lig şampiyonu olduktan sonra, yine Süper Kupa'yı da kazandı.

TARAFTARLAR DEV EKRANDA İZLEDİ

Trabzonspor'un Sivasspor ile bu akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Süper Kupa Finali'ni Trabzon'daki bordo- mavili taraftarlar Ortahisar Millet Parkı'nda izlediler. 4-0 galibiyetle biten karşılaşma sonrası Trabzonsporlu binlerce taraftar büyük sevinç yaşadılar. Son şampiyonu destekleyen taraftarlar tezahüratlarla takımlarına Trabzon'dan destek olurken, atılan gollerden ve maçın bitiminin ardından büyük coşku yaşadılar. 4-0 galibiyetle biten karşılaşma sonrası Trabzonsporlu binlerce taraftarın kupa sevinci geçtiğimiz sezon sonunda yaşanan şampiyonluk sevinci ve kutlamalarını aratmadı.

MEŞALE YAKTILAR

Sivassporlu taraftarlar da İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip etti. Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu. Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.

Levent Tüzemen'in yorumu

ALISKANLIK OLUSTU

Trabzonspor hocası Abdullah Avcı ile kupa kazanmayı alışkanlık haline getirmeye başladı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve üst üste alınan iki süper kupa Trabzon şehrinin çehresini değiştirdiği gibi Trabzon seyircisininin de uzun bir aradan sonra mutluluk şarkıları söylemesini sağladı. Hazırlık maçlarında beğenilmeyen sıkıntılı sonuçlar alan Trabzonspor'un Sivas'ı süper kupada farklı yenmesi Lig ve Avrupa öncesi ciddi moral sağlayacaktır. Abdullah Avcı'nın iki bekini değiştirip sola Eren Elmalı'yı, sağa da Danimarkalı Larsen'i alması Trabzon'un bu sezon kanatlardan etkili ataklar yapacağını gösteriyor. Eren de Larsen de tam bir hücum beki görevini başarıyla yapıyor. Gördüğüm kadarıyla Hamsik-Abdülkadir- Bakasetas üçlüsünden oluşan orta saha ligde ve Avrupa'da Trabzon için yeterli olmaz. Çünkü bu üçlü teknik becerileri yüksek olmasına rağmen ayaklarında fazla top tutuyorlar.

10 NUMARA TRANSFERİ SART

Elinizde Visca ile Trezeguet gibi hızlı kanat oyuncuları varsa orta alan daha hızlı ve daha çabuk pas kullanmalı. Ayrıca Visca-Larsen ikilisi sağda etkili olur. Eren de Trezeguet'nin hızına ayak uydurursa bu sezon Trabzonspor kanat bindirmelerinden çok pozisyon üretir. İki güzel gole imza atan Conrelius ne yazık ki hücumda destek bulamıyor. Abdullah hoca rakip ceza alanı önünde sekecek serseri topları şuta döndürecek bir forvet arkası oyuncuyu da bulmalı ya da almalı. Çünkü Trabzon bu şutları yakalıyor ama değerlendiremiyor.