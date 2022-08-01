Horoz’da kale sağlam

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kale emin ellerde. Burdur'daki 10 günlük kampta sıkı bir çalışma temposu ile kilo veren 4 kaleci, forma rekabetinde ter dökerken, zayıflayarak tığ gibi oldular. Transfer yasağı ve Polonyalı 35 yaşındaki kaleci Adam Stackhowiak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından yeni sezonda genç kalecilerle mücadele etmek zorunda kalan Altaş Denizlispor'da gözler dört kaleciye çevrildi.



HEPSİ SINIFI GEÇTİ

Yeşil-siyahlı ekibin kalesini koruyacak Abdülkadir Sünger, Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın ve Şerefhan Sağlık, kamp sonrası formlarıyla sınıfı geçti. Geçen sezon 22 maçta 1170 dakika görev alan 22 yaşındaki Abdülkadir Sünger ile 4 maçta 315 dakika oynayan 27 yaşındaki Hüseyin Altıntaş, 4 kaleci arasında tecrübeleri ile bir adım önde olan isimler. 21 yaşındaki Ali Eren Yalçın ve altyapıdan alınarak A takıma kazandırılan 19 yaşındaki Şerefhan Sağlık, forma rekabetinde göze girmek için ter döküyorlar.



■ SEBAHATTİN ALP

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