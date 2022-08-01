Manisa FK’dan 1 haftada 6 imza

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Levent Eriş yönetiminde şampiyonluk parolasıyla sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bir haftada 6 yıldız isme imza attırdı, rakiplerine gözdağı verdi. Siyah-beyazlılar, Polonya ekibi Termalica Nieciecza'dan 25 yaşındaki Kosovalı savunmacı David Domgjoni ile başladığı transfer harekatını son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli forvet Adem Büyük, Hırvatistan ekibi Sibenik'ten 27 yaşındaki Arnavut forvet Eros Grezda, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki genç forvet Batuhan Kör, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan 32 yaşındaki deneyimli Alman orta saha Edgar Prib ve Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'a imza attırarak gücüne güç kattı. Yaptığı flaş transferlerle Süper Lig iddiasını kanıtlayan siyah-beyazlılarda, gözler artık lige çevrilirken zirve hesapları yapılmaya başlandı.



■ BERKE ÖZBAY

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