  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’dan 1 haftada 6 imza

Manisa FK’dan 1 haftada 6 imza

Adem Büyük, David Domgjoni, Eros Grezda, Edgar Prib, Batuhan Kör ve Kadir Kaan’ı alarak dikkatleri çekti

1.8.2022

Manisa FK’dan 1 haftada 6 imza
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Levent Eriş yönetiminde şampiyonluk parolasıyla sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bir haftada 6 yıldız isme imza attırdı, rakiplerine gözdağı verdi. Siyah-beyazlılar, Polonya ekibi Termalica Nieciecza'dan 25 yaşındaki Kosovalı savunmacı David Domgjoni ile başladığı transfer harekatını son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli forvet Adem Büyük, Hırvatistan ekibi Sibenik'ten 27 yaşındaki Arnavut forvet Eros Grezda, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki genç forvet Batuhan Kör, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan 32 yaşındaki deneyimli Alman orta saha Edgar Prib ve Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'a imza attırarak gücüne güç kattı. Yaptığı flaş transferlerle Süper Lig iddiasını kanıtlayan siyah-beyazlılarda, gözler artık lige çevrilirken zirve hesapları yapılmaya başlandı.

■ BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA