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Haberler Spor Kırkpınar’ın rövanşını aldı

Kırkpınar’ın rövanşını aldı

Orhan Okulu Denizli’deki yağlı güreşte Cengizhan Şimşek’i yendi, başpehlivan oldu

2.8.2022

Kırkpınar’ın rövanşını aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yağlı güreşlerde, finalde rakibi olan Cengizhan Şimşek'i yenen Orhan Okulu Kırkpınar'ın rövanşını da alarak başpehlivan oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Denizli Yağlı Güreşleri" 500 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi. 12 saat süren ve 14 boyda 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 güreşçinin katıldığı güreşlerde, finale kalan 2 isim Cengizhan Şimşek ve Orhan Okulu oldu.

KASNAK VE PAÇADAN YAKALADI
45 dakika süren final maçında Kırkpınar'da yenildiği rakibi Cengizhan Şimşek'i kasnak ve paçadan yakalayan Okulu, Denizli'deki güreşin başpehlivanı oldu. Kürsüye çıkan 4 güreşçiye kupalarını Denizli Büyükşehir Belediye Başlanı Osman Zolan, altın kemeri ise Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin verdi. ■ SEBAHATTİN ALP


TANSİYON YÜKSELDİ
ZAMAN zaman elektriklenen güreşin 17. dakikasında sertlik nedeniyle mücadele durdu. Kenardakilerin de müdahalesi ile tansiyon yükseldi. Tartışmayı özel güvenlik güçleri yatıştırdı. Pasif güreşten ve sertlik nedeniyle 2 güreşçi de sarı kart ile cezalandırıldı. 1 gün önce Zonguldak Kozlu'daki güreşlerde de başpehlivan olan Okulu, 15 saat süren yolculuk sonrası büyük bir başarıya imza atarak, 48 saatte 2 kez başpehlivanlık kazandı

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