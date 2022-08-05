Başakşehir avantajı kaptı

Turuncu-lacivertliler, gurbette rakibini Deniz, Aleksic (2) ve Deniz’in golleriyle mağlup etti
5.8.2022
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'i 2-1 mağlup ederek tur için avantajı kaptı. 28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Einarsson gole izin vermedi. 31'de Einarsson'un kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı. 38'de sol kanattan Hasan Ali'nin kale içine pasında Aleksic topu ağlara gönderdi: 0-1. 52'de Mounir'in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. 63'te sol kanattan ceza sahasına giren Steindorsson'un ceza yayına pasında Viktor Einarsson yerden topu filelere yolladı: 1-2. 90+2'de sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Aleksic, skoru belirledi: 1-3.