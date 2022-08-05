Konya pes etmedi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Konyaspor, Vaduz ile son dakikalarda bulduğu golle berabere kaldı ve turu Konya'ya bıraktı: 1-1. 7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 10'da ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi. 72'de Ulrich'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Sasere'nin kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0. 89'da Hadziahmetovic'in pasında Muric'in kaleye gönderdiği topu kaleci Büchel kurtardı. Muhammet Demir'in seken topa müdahalesinde, meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen çizgiyi geçti: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere bitti

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