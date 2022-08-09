Manisa peşinde Aka’nın

1. Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Manisa FK yönetimi dış transferde gaza bastı. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Manisa ekibi gündeminin ilk sırasına ön libero transferini yerleştirdi. Bu mevkide Yasin Pehlivan'ın alternatifsiz kalması üzerine harekete geçen kurmayların, Altay'dan ayrılan Serge Aka için girişimlere başladığı öğrenildi. Fildişi Sahilli ön liberonun menajerine ulaşan yönetim, maliyet araştırması yapıyor. Geçen sezon Altay formasını terleten Aka, sezon sonunda sözleşmesini alacakları nedeniyle feshederek takımdan ayrılmıştı. Uzun süredir kulüp bulamayan oyuncunun maliyetinin yüksek olmaması halinde resmi teklif yapılacak. Altay'a transfer olduğu dönem değeri 525 bin Euro olan 27 yaşındaki orta sahanın takımının küme düşmesi sonrası değeri 200 bin Euro'ya kadar geriledi.

DOUGLAS ISRARI SÜRÜYOR

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, stoper transferi için gündemine aldığı Douglas için ısrarını sürdürüyor. Ege temsilcisinin Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'la yollarını ayıran Brezilyalı defans oyuncusu için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Kariyerine Juventude takımında başlayan ardından sırasıyla Vasco da Gama, Dnipro, Sao Paulo ve Chapecoense ekiplerinde görev alan 1.90 boyundaki tecrübeli isim geçen sezon Giresun formasıyla 10 lig, 1 kupa maçına çıktı.