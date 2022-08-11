Akhisar’da baklava krizi

SON 3 yıl içinde Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyip aylardır idari depremlerle sarsılan Akhisarspor'da bu kez de baklava krizi patlak verdi. Evren Özbey yönetiminin futbolculardan Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yiğit Efe Düztaş, Yavuz Serkan, Yusuf Acer ve Oğuzcan Keskin'i geçen hafta tesislere gelen başkan adayı Mikail Kaplan'ın elinden baklava yedikleri için kadro dışı bıraktığı iddia edildi. Bilindiği üzere kulüpte geçen hafta kongre kararının ertelenmesi sonrası yönetime talip olduğu ortaya çıkan Tuncelili gurbetçi iş insanı Mikail Kaplan, 4 Ağustos Perşembe günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret etmişti.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kaplan, eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan'ın nezaretinde takıma baklava ikram etmişti. Pazar günkü seçimde göreve dönen Özbey'in Kaplan'ın takımla tesisler de bir araya gelmesine tepki gösterip baklava ikramını kabul eden futbolculardan kulüp bulmalarını istediği öne sürüldü. Ancak yönetim dün yaptığı açıklamada futbolcuların kendilerinin ayrılmak istediğini belirtti. Bu futbolcuların daha önce Özbey yönetiminde alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle daha önce kulübe ihtar çektikleri ve kalmak istemedikleri de iddialar arasında.



THEOFANİS GEKAS YUVAYA GERİ DÖNDÜ

Akhisar formasıyla attığı gollerle dikkat çeken isim takımın sportif direktörü oldu

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, Süper Lig'de yer aldığı dönemde takımın yıldızı olan eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas'ı yuvaya gecikmeli de olsa döndürdü. Theofanis Gekas, yaz dönemini dava ve kayyum süreçleriyle hareketli geçiren yeşil-siyahlılara kongre sonrası 2 aylık gecikmeyle de olsa imza attı. Yönetim, 42 yaşındaki eski yıldız futbolcunun futbol direktörü olarak 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu arada Evren Özbey yönetiminin futbol direktörlüğüne getirilen eski Yunan yıldız Theofanis Gekas'ı takımda tek yetkili kıldığı, oyunculardan Gekas'la görüşmelerini istedikleri öğrenildi. Elindeki kadro dağılma aşamasına gelen transfer yasaklısı kulüpte kaleci Enes Kimnia da çağrılara rağmen sezon başından beri antrenmanlara katılmadı.