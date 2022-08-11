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Avrupa için tur zamanı

UEFA Avrupa Ligi’nde F.Bahçe, Slovacko ile saat 20.00’de deplasmanda, Konferans Ligi’nde de Başakşehir 20.45’te Breidablik ile Konya da 20.00’de Vaduz ile evinde oynayacak

11.8.2022

Avrupa için tur zamanı

Avrupa'da mücadele eden Türk ekipleri bugün tur için birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek avantajlı bir skor almıştı. Sarılacivertliler bugün TSİ 20.00'de deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği maçta rakibini elemesi durumunda Fener Play-Off turunda Austria Wien ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda rövanş maçında Medipol Başakşehir, 3-1'lik galibiyetin avantajıyla Breidablik ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan maçta Başakşehir rakibini elerse Play-Off'da Lilleström- Antwerp eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Konya 1-1'in rövanşında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 20.00'de Vaduz ile oynayacak. Konya, bu turu geçmesi durumunda ise Play-Off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

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