Avrupa için tur zamanı

Avrupa'da mücadele eden Türk ekipleri bugün tur için birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek avantajlı bir skor almıştı. Sarılacivertliler bugün TSİ 20.00'de deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği maçta rakibini elemesi durumunda Fener Play-Off turunda Austria Wien ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda rövanş maçında Medipol Başakşehir, 3-1'lik galibiyetin avantajıyla Breidablik ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan maçta Başakşehir rakibini elerse Play-Off'da Lilleström- Antwerp eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Konya 1-1'in rövanşında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 20.00'de Vaduz ile oynayacak. Konya, bu turu geçmesi durumunda ise Play-Off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.