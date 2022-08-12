Filede ilk hafta: Altekma-Arkas

VOLEYBOLDA Misli.com. Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü belirlendi. Kadınlarda 30 Ekim'de, erkeklerde 1 Ekim'de başlayacak sezonların ilk hafta maçları şöyle oluştu: Misli.com Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı, Kuzeyboru-Galatasaray, İlbank-Nilüfer Belediyespor, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT, Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor-VakıfBank. AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma-Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto, Halkbank-Develi Belediyespor Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD.