Madalya şov sürüyor

KONYA'DA düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcularımız yine madalyalara ambargo koydu. Halter de Duygu Alıcı; koparma, silkme ve toplamda altın, Şaziye Erdoğan ise aynı kategorilerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Cansu Bektaş; koparma, silkme ve toplamda gümüş madalya alarak Türkiye'ye 3 madalya kazandırdı. Güreşte Buse Çavuşoğlu altın madalya alırken, Salim Ercan, Erhan Yaylacı ve Muhammet Akdeniz gümüş, Recep Topal ile Rahime Arı bronz madalya aldı.

Cirit atma da Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya, trap finalinde Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya kazandı. Çekiç atmada Eşref Apak gümüş madalya alırken, Özkan Baltacı bronz madalya kazandı.

200 metrede Ramil Guliyev gümüş, 4x400 metre karışık bayrak takımı yarışında Oğuzhan Kaya, Edanur Tulum, Sinan Ören ve Büşra Yıldırım bronz kazandı. 3 adım atlamada Tuğba Danışmaz, 100 metre engellide Şevval Ayaz ve 5000 metrede Yasemin Can birinci oldu.