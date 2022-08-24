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Haberler Spor 42’lik Yattara imzayı attı

42’lik Yattara imzayı attı

Trabzonspor’un efsane ismi, Muğla Süper Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

24.8.2022

42’lik Yattara imzayı attı
Trabzonspor'un unutulmaz eski futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, Muğla Süper Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara için imza töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan başkan Hüseyin Uçar, 2018 yılında takımı kurduklarını belirterek, "Profesyonel liglere kısa zamanda çıkacağız. Şampiyonluğa oynayacak takım kuruyoruz. Flaş transferlerimiz devam edecek. En büyük transferimiz Yattara oldu. Amacımız önce Bölgesel Amatör Lig'e, daha sonra 3'üncü Lig'e çıkmak" diye konuştu. Yattara ise taraftarların kendisini çok güzel karşıladığını belirterek, "Böyle bir şey beklemiyordum. Yeşil sahalara döneceğim için mutluyum. Ortaköyspor'un projesini beğendim. İçerisinde bulunmak istedim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ortaköy taraftarını stadyuma bekliyorum" cümleleriyle duygularını ifade etti.
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