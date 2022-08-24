Aslan saldırıyor

Galatasaray, transferde hücum bölgesine takviye yapma peşinde. Bir süredir Spartak Moskova'dan Shamar Nicholson için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite'ı listesine aldı. Katalan ekibinde teknik direktör Xavi'nin planlarında yer almayan Danimarkalı forvetle bir süredir sözleşme fesih görüşmeleri yapılıyor. Galatasaray'ın Braithwaite ile ilgili gelişmeleri yakından izlediği belirlendi. Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 10 kez de fileleri havalandırdı. Braithwaite, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.



2 SEZONDA 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı.

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