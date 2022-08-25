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Haberler Spor Balıkesirspor’dan kombine hamlesi

Balıkesirspor’dan kombine hamlesi

25.8.2022

Balıkesirspor’dan kombine hamlesi
YILLAR sonra küme düşüp yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak Balıkesirspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu. İç saha maçlarında geçerli sezonluk kombine kartları dün kapalı tribün bin TL, maraton tribün 400 TL'den satışa çıktı. Kulübe destek olmak isteyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, kombine kartlarını Balıkesirspor Store'dan, Passo uygulamasından ve Atatürk Stadyumu'nun karşısındaki Passolig gişelerinden satın alabilir. Sezon öncesi Afyonkarahisar kampını tamamlayan Balıkesirspor, 2 günlük iznin ardından antrenmanlarına tesislerde yeniden başladı.

■ SERVET SARUN
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