Başakşehir tur atladı

UEFA Konferans Ligi Play- Off turunda Başakşehir, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika ekibi Antwerp'i gurbette 3-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. 8. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkay topu ağlara gönderdi: 0-1. 15'te ceza sahası içi sağ çaprazından Jurgen Ekkelenkamp'ın şutunda top dışarı çıktı. 54'te ceza sahası içinde Volkan Babacan, Koji Miyoshi'ye faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 56'da Frey, kaleci Volkan ile topu ayrı köşelere yolladı: 1-1. 58'de sol kanattan Mounir'in ortasında arka direkte Okaka kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2. 80'de Okaka'nın pasında kaleci Butez ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda Butez gole izin vermedi. 83'te sağ kanattan Lima'nın kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Aleksic'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3. Maç 3-1 sona erdi.

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