Yiğido evinde kayıp

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçta İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 mağlup olan Sivasspor, sahasında da rakibine 2-0 yenilerek elendi. Yiğidolar yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. 18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip'in ceza sağasına ortasında Thellin'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti. 69'da Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Yatabare kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 76'da Malmö etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Birmancevic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 90'da Larsson'un pasında topla buluşan Thelin'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. Maç 2-0 sona erdi.

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