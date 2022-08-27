5 gitti 5 geldi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Aydın'ı temsil edecek Saygın Yapı Didim Belediyespor'da sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Mavibeyazlılarda, 5 futbolcu ile yollar ayrıldı 4 yeni isim de takıma katıldı. Antrenör Ayhan Yıldız nezdinde Didim Atatürk Stadı'nda çalışmalarını ara vermeden sürdüren Didim Belediyespor'da, sezon başında kadroya dahil edilen Recep Uçak, Mahmut Keskin, Salih Daşgıran, M.Ali Polat ve Mustafa Kıcıklı ile yollar ayrıldı. Ayrılan 5 futbolcunun yerine mavi-beyazlılar, kaleci Sercan Yılmaz, orta saha oyuncusu Ejder Kurtcebe ve Emircan Beyazer ile Didim Belediyespor'da uzun yıllar forma giyen Didimli Rıza Bulut'u takıma dahil etti. Kulüp başkanı Murat Küçüker, yeni sezonda Aydın'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

FORVETE TAKVİYE

Saygın Yapı Didim Belediyespor, forvet hattını güçlendirdi. Mavi-beyazlı yönetim, Ankara ekiplerinden Hacettepe'nin altyapısında yetişen, 6 sezonda formasını giyen ve farklı takımlarda ter döken golcü Recep Eren Karabacak'ı kadrosuna kattı. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Recep Eren, Başkent ekibinde profesyonel oldu, Hacettepe, BUGSAŞ Spor, Amed SK, Mardin Fosfat, Hacettepe, Gençlerbirliği ve son olarak Çayırova Spor'da forma giydi, kariyerinde 96 karşılaşmada oynadı, 8 gol attı.



■ RAMAZAN AYDEMİR