Efeler Çin virajında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bugün E Grubu'ndaki ilk maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynanacak karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak. Filenin Efeleri, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'nda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile karşılaşacak. Türkiye, gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü 15.00'te Kanada ile oynayacak. Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.



ÇEYREK FİNAL 7-8 EYLÜL'DE

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları da da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

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