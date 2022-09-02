Altınordu’dan Barça’ya davet

Altınordu Futbol Kulübü, 6-9 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan U-12 İzmir Cup'a Barcelona'yı davet etti. Altınordu Futbol Kulübü yöneticileri, Nisan ayında yapılacak U-12 İzmir Cup resmi davetiyesini Barcelona yetkililerine iletti. İzmir'de gerçekleştirilecek U-12 İzmir Cup'a şu ana kadar Juventus, Porto, Leicester City, Benfica, Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen, Fenerbahçe, Zenit, Beşiktaş, Olimpik Marsilya, FC Schalke 04, Club Brugge ve Eintracht Frankfurt katılım sağlayacağını resmi yazıyla bildirdi.

BARCELONA'YA ZİYARET

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü Avrupa Direktörü Murat Korkmaz ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Barcelona Akademi Koordinatörü Sergi Mila'yı Barcelona Akademisi'nin yer aldığı La Masia'da ziyaret etti. Oldukça sıcak bir atmosferde geçen görüşmede Barcelona Kulübü yetkilileri Altınordulu yöneticilerle yakından ilgilendi. Can Erbesler ve Murat Korkmaz, yapılan bu görüşmede U-12 İzmir Cup sunum dosyasını ve Altınordu formasını Sergi Mila'ya takdim etti. Sergi Mila, Katalan ekibine yapılan bu özel davet dolayısıyla mutluluklarını ifade etti.

SAMİ SEVİNCİ

BAY takım olarak geçireceği 4. haftada bugün Metin Oktay Yerleşkesi'nde U-19 takımıyla antrenman maçı yapacak olan Altınordu'da Sami Satılmış sevinci yaşanıyor. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Sami Satılmış'ın önümüzdeki hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor. Ligin ilk haftasında 3-3 sona eren Gençlerbirliği deplasmanında 65. dakikada oyuna giren genç orta saha oyuncusu, adale sakatlığı yaşaması nedeniyle Sakaryaspor ve Boluspor (D) müsabakalarında kadroda yer almadı. 18 yaşındaki milli futbolcunun önümüzdeki günlerde iyileşerek takıma dönmesi bekleniyor. Ligde 3 maçta 2 puan toplayan Altınordu, 5. hafta mücadelesinde sahasında Pendikspor'u konuk edecek.