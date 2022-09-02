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Haberler Spor Erkekler ve kadınlar 1. Ligi’nde şölen var

Erkekler ve kadınlar 1. Ligi’nde şölen var

2.9.2022

Erkekler ve kadınlar 1. Ligi’nde şölen var
MİSLİ.COM Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) 2022-2023 sezonunun fikstürleri çekildi. TBL'de İzmir'i temsil edecek Bornova Belediyesi Karşıyaka, ilk hafta evinde Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak. Yeşil-kırmızılılar, Erkekler Federasyon Kupası'da B Grubu'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Sigortam.net'le eşleşti. TKBL'de İzmir'i temsil eden ekiplerden ilk hafta Karşıyaka Çarşı Koleji, sahasında Emlak Konut Gelişim, Urla Belediyesi deplasmanda Boğaziçi Basketbol, Çeşme Basketbol da deplasmanda Fenerbahçe Gelişim'le karşılaşacak. Kadınlar Federasyon Kupası'nda A Grubu'nda Turgutlu Belediye, Edremit Belediyesi Gürespor, Çeşme Basketbol, Urla Belediyesi, C Grubu'nda Elazığ Basketbol, DİBA, Karşıyaka Çarşı Koleji, Elazığ İl Özel İdare eşleşti.
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