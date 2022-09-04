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Haberler Spor Bir saldırı da G.Saray Adası’na

Bir saldırı da G.Saray Adası’na

TFF’ye yapılan saldırının ardından Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası’na da bir silahlı saldırı gerçekleştirildi

4.9.2022

Bir saldırı da G.Saray Adası’na
Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, bir saldırı da G.Saray Adası'na gerçekleşti. Önceki akşam gerçekleşen saldırı büyük şok etkisi yarattı. Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığı bildirilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, kurşun isabet eden cam panellerden birinin kırıldığı kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Galatasaray adası geçtiğimiz haftalarda başkan Dursun Özbek yönetimi tarafından yenilenmiş ve ada kullanılır bir hale getirilmişti.
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