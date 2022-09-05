Devler yıkıldı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 2 kez uzatmaya giden maçta Gürcistan'a 88-83 yenildi. Milli Takım, ilk periyodu 25-19 önde bitirdi. İkinci periyotta toparlanan Gürcistan soyunma odasına 36-33 önde gitti. Gürcistan son periyoda da 53-49 önde girerken 4. periyot nefesleri keserken 68-68 berabere biten maç uzatmaya gitti. A Milli Takım'ın Sertaç Şanlı ve Cedi Osman ile sayı ürettiği ilk uzatma bölümü 75-75 berabere biterken, ikinci uzatma bölümünde daha iyi bir performans sergileyen Gürcistan, salondan 88-83 galip ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını yarın Belçika ile yapacak. Öte yandan 4. periyotta Furkan Korkmaz, Sanadze ile yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi. Başantrenörümüz Ergin Ataman ise son uzatmada itirazları nedeniyle diskalifiye edildi.

MAÇ SONU SKANDAL

A Milli Takım'dan Furkan Korkmaz, dünkü maçta yaşanan gerginliğin ardından oyundan ihraç edilirken soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradı. Gürcü polisinin de olaylara dahil olduğu öğrenilirken, TBF Başkanvekili Ömer Onan "Bizim soyunma odamıza atılan oyuncu ve maçta oynamayan birkaç oyuncu saldırdı. Soyunma odasının orada Gürcistan'ın resmi polisi kavgaya tutuştu. FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, turnuvadan çekiliriz," dedi.