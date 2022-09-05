Elmalı’da başpehlivan Ali Gürbüz

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı. Başpehlivanlık final mücadelesinde yarı finalde Tanju Gemici'yi mağlup eden Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz karşılaştı. Müsabakanın 7. dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12. dakikada sakatlığının devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Final müsabakasını bu şekilde kazanan Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. 34 yaşındaki sporcu 5. kez başpehlivan unvanını elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasını takip etti.

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