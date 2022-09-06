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Haberler Spor Kuşadasıspor’da yüzler gülüyor

Kuşadasıspor’da yüzler gülüyor

6.9.2022

Kuşadasıspor’da yüzler gülüyor
3. Lig 2. Grup'ta evinde Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Kuşadasıspor'da 3 puan mutluluğu yaşanıyor. Rakibi karşısında 20. dakikada geriye düşmesine rağmen ilk yarının sonunda Murat Gürbüzerol'un ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle giren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Muhammet Sait ve Ferhat'ın golleriyle galibiyete uzandı. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Bülent Ataman, bu hafta Alanya Kestelspor deplasmanında 2'de 2 yapmak için mücadele edeceklerini söyledi, "Hedefimiz 2. Lig" dedi.
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