  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen’de Sinan ayrıldı

Menemen’de Sinan ayrıldı

Geçen sezon 1. Lig’de 33 maça çıkan sağ bek oyuncusu, Kırklarelispor’a gitti

8.9.2022

Menemen’de Sinan ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'da ayrılık rüzgarı esti. İzmir temsilcisi, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Sinan Akgöl'le nikah tazelemedi ve yollarını ayırdı. Sezon başlamadan geçen seneki kadroda yer alan isimlerin büyük çoğunluğuyla yollarını ayıran ve kadrosunu 21 isimle takviye ederek adeta kabuk değiştiren İzmir temsilcisinde 23 yaşındaki sağ bek de takımdan ayrıldı. İkinci lig ekibi Kırklarelispor'a imza atan Sinan, geçen sezon başında Nazilli Belediyespor'dan sarı-lacivertli ekibe katılmıştı.

TRANSFER BEKLENMİYOR
BU süreçte 33 kez Menemen forması giyen genç savunmacı, bu maçların 32'sine ilk 11'de başladı. Ç.Dardanel'de yetişen Sinan, A takıma kadar yükselirken, ardından Nazilli'nin yolunu tutmuştu.

■ BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA