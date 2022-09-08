Menemen’de Sinan ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'da ayrılık rüzgarı esti. İzmir temsilcisi, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Sinan Akgöl'le nikah tazelemedi ve yollarını ayırdı. Sezon başlamadan geçen seneki kadroda yer alan isimlerin büyük çoğunluğuyla yollarını ayıran ve kadrosunu 21 isimle takviye ederek adeta kabuk değiştiren İzmir temsilcisinde 23 yaşındaki sağ bek de takımdan ayrıldı. İkinci lig ekibi Kırklarelispor'a imza atan Sinan, geçen sezon başında Nazilli Belediyespor'dan sarı-lacivertli ekibe katılmıştı.

TRANSFER BEKLENMİYOR

BU süreçte 33 kez Menemen forması giyen genç savunmacı, bu maçların 32'sine ilk 11'de başladı. Ç.Dardanel'de yetişen Sinan, A takıma kadar yükselirken, ardından Nazilli'nin yolunu tutmuştu.

■ BERKE ÖZBAY