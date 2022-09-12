Kaf-Kaf şaşırttı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona yeni transferleriyle şampiyonluk hedefiyle başlayan ve ilk haftada Nevşehir Bld'yi deplasmanda yenen Karşıyaka, önceki gün Bld Derincespor'a yenilerek aldığı sonuçla şaşırttı. Rakibi önünde ilk 45 dakikada net gol fırsatlarından yararlanamayan yeşilkırmızılılar ikinci devreye Fatih Taşdelen-Emre Gemici, Okanİhsan Furkan değişikliğiyle başlarken gol pozisyonu bulmakta güçlük yaşadı. Derince'nin 75. dakikadaki karambolde bulduğu golün ardından oyuna denge getirmek için stoper Metin'i de ileri uca çeken KSK eşitliği yakalayamayıp mağlubiyete razı oldu.

BERGAMA İLE KUPA SINAVI

Taraftarının tribünde olmadığı maçta aldığı yenilgiye yol kazası olarak bakan Karşıyaka, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bergama FK'ya konuk olacak. Teknik direktör Erman Güraçar'ın kupa mücadelesinde ligde çok fazla şans vermediği oyuncularla sahaya çıkması bekleniyor. Kaf-Kaf bu maçın ardından da ligde 1922 Konyaspor deplasmanına çıkacak.