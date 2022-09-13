Burhan Akbudak dünya şampiyonu

SIRBİSTAN'DA düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi Burhan, grekoromen stil 82 kilo finalinde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaştı. Müsabakada 6-2 geriye düşmesine rağmen minderden 7-6 üstün ayrılmasını bilen Burhan Akbudak, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Burhan, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Akbudak, Sırbistan'daki şampiyonada ikinci turda İtalyan Matteo Maffezzoli'yi 7-0, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenmişti. Öte yandan Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy'ı 5-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, çeyrek finalde de Alin Alexuc'u yarı finalde ise Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etti ve finale çıktı. Rıza, bugün finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek.